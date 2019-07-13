На Кубани прошел фестиваль шашлыка «Гострый шампурэц»
В «Атамани» для гостей работали 30 локаций с ремесленными и декоративными мастер-классами по гончарному ремеслу и росписи пряников. На подворьях казачьей станицы прошли развлекательные программы, а опытные шашлычники представили блюда на мангале по кубанским, кавказским и сербским рецептам.
– Гости фестиваля участвовали в интерактивах, конкурсах со съедобными подарками прямо с мангала. Народным голосованием был выбран лучший шашлык. Его приготовили шашлычники трактира «Цыбулька». Посетители этнографического комплекса также приняли участие в «Шашлычной лотерее». Всего фестиваль посетили более 3 тысяч человек, – сообщает пресс-служба администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU