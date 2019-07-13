«Почта России» презентовала в Анапе новый формат обслуживания

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-13T20:54:49+03:00

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Одно из них расположено на улице Горького, 68. Его услугами пользуются 13 тысяч анапчан. Основное новшество в том, что стеллажи посылками теперь располагаются позади операторов, что сокращает время выдачи посылок.

- Для увеличения скорости обслуживания и удобства работы операторов стеллажи с почтовыми отправлениями размещены прямо в зале, позади операторов. Соответственно, значительно сокращается время выдачи посылок, - сообщила директор «Почты России» в Краснодарском крае Елена Бабак.

Второе отделение нового формата в Анапе расположено на улице Лермонтова, 80.

ИСТОЧНИК KP.RU