Под Краснодаром локализовали пожар на производственном цехе сои

СЕГОДНЯ 22:47 2019-07-13T22:47:03+03:00

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По данным ГУ МЧС края, в 17:56 диспетчер получил сообщение и возгорании в нежилом помещении поселка Белозерный. На место выехали пожарные. В 18:00 установили, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои.

- В 18:47 пожару в Белозерном присвоен повышенный ранг, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 125 человек и 39 единиц техники. Подано 8 стволов «Дельта» и 2 ствола-распылителя высокого давления для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения. Организована работа штаба пожаротушения, созданы боевые участки. В 20:04 пожар локализован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720074" frameborder="0"></iframe> Под Краснодаром горит цех сои.Источник: Типичный Краснода

ИСТОЧНИК KP.RU