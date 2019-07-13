2019-07-13T22:47:03+03:00
Происшествия

Под Краснодаром локализовали пожар на производственном цехе сои

Пламя бушует на площади 1200 квадратных метров [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ГУ МЧС краяФОТО: ГУ МЧС края
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По данным ГУ МЧС края, в 17:56 диспетчер получил сообщение и возгорании в нежилом помещении поселка Белозерный. На место выехали пожарные. В 18:00 установили, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои.

- В 18:47 пожару в Белозерном присвоен повышенный ранг, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 125 человек и 39 единиц техники. Подано 8 стволов «Дельта» и 2 ствола-распылителя высокого давления для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения. Организована работа штаба пожаротушения, созданы боевые участки. В 20:04 пожар локализован.

Под Краснодаром горит цех сои.Источник: Типичный Краснода

ИСТОЧНИК KP.RU

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