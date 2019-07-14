На кубанском поле художник из Перми нарисовал картину

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-14T09:15:45+03:00

Он представил один из образов своего проекта Sad Face

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Популярный уличный художник из Перми Алексей Илькаев, который известен своим проектом Sad Face, «наследил» и на Кубани. В поле в хуторе Новые Лиманокирпили, что в Приморско-Ахтарском районе, он изобразил образ смерти.

- Илькаев мастерски вписывает изображения грустного лика в городское пространство с 2011, рисовал на льду Камы в родной Перми, а в 2019 создал своё «русское поле экспериментов» на Кубани, - говорится в соцсетях мастера. - В своих «кругах на полях» Кубани Илькаев срежиссировал цельную историю, с образом смерти, поддерживающим магистральную тему творчества художника. Раскалённый трактор под палящим солнцем вспахивает плодородный чернозём в форме лика смерти, напоминающий о неминуемом. На первый взгляд золотистое поле превращается в выжженную траву, впивающуюся в кожу. Девушка под палящим солнцем скрывает какую-то загадку...

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Приморско-Ахтарска разрешил художнику «потоптать» поле и даже предоставил для этого двух своих трактористов – дядю Сашу и дядю Витю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720087" frameborder="0"></iframe> Пермский художник нарисовал на кубанском поле образ смерти.Видео: instagram.com/ilkaif/

Кстати, это не первая подобная работа на Кубани. Алексей Илькаев несколько дней назад представил в Краснодаре на вершине Шуховской башни подобный образ.

ИСТОЧНИК KP.RU