В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-14T09:37:43+03:00

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Этот митинг был санкционированным. Прошел он в краснодарском парке 30-летия Победы. Более 500 человек пришли сюда, чтобы выразить свое недовольство тем, что в столице Кубани подняли плату за проезд в общественном транспорте.

Народ пришел с плакатами, на которых было написано: «Плата за проезд растет, а зарплата нет», «Да чистым троллейбусам! Нет грязным автобусам!».

- Цены на проезд растут, а зарплата нет. Как долго мы еще будем терпеть это? – цитирует краснодарку Ольгу Иванову «Живая Кубань».

Сам проезд в общественном транспорте Краснодара подорожал 8 июля до 28 рублей. До этого горожане платили за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе 26 рублей. До этого повышение стоимости билетов было в апреле 2018 года – тогда цены выросли на три рубля.

Кстати, также перестала действовать и скидка по транспортной карте. В мэрии города считают, что она не была популярной среди населения и этой картой пользовались только 5% пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU