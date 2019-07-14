В Краснодаре сгорел ресторан "Конфуций" в центре города

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-14T11:16:29+03:00

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Ресторан «Конфуций», что находится в Краснодаре на улице Одесской, загорелся в час ночи 14 июля. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно – сейчас на месте ЧП разгребают завалы.

- Когда огонь вспыхнул, в нашем ресторане находились гости, - рассказал один из сотрудников заведения. – Часть самостоятельно покинула ресторан, а еще 15 человек эвакуировали сотрудники МЧС.

- К 01:13 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров, - сообщили «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Проведена эвакуация персонала и посетителей в количестве 15 человек. В 01:46 - локализация пожара, в 02:26 - ликвидация открытого горения, в 03:30 – огонь потушили.

Всего на месте ЧП работало 13 человек и единицы техники, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU