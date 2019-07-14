Молодежный ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ахмату»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-14T12:35:26+03:00

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Футбольный «Краснодар» в 1-м туре молодёжного первенства России 13 июля встречался в Грозном с «Ахматом». Матч на стадион имени Билимханова пришли посмотреть 200 зрителей. За игру быкам ни разу не удалось распечатать ворота противника. Тогда как хозяева забили «Краснодару» три гола. «Ахмат» открыл счет на девятой минуте – мяч в ворота «Краснодара» отправил Арсен Адамов. А уже в середине первого тайма Мурсалин Денилханов закинул второй мяч, и на 61 минуте грозненцы «добили» гостей – третий мяч залетел в ворота «Краснодара». Его закинул Абзаев.

Предупреждения в игре заработали за неспортивное поведение Никитин, за грубую игру Мосейчук, Петерсон, Чичба, Чунчуров, Мацуев. А вот сорвали перспективную атаку Котов, Денилханов и Губжоков.

Во 2-м туре молодежного первенства России «Краснодар» встретится на выезде с «Уфой». Игра назначена на 19 июля.

А основной состава "Краснодара" сыграет с "Ахматом" 14 июля в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU