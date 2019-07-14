2019-07-14T13:56:19+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтировали разбитый участок гравийной дороги по улице Есенина

На очереди - часть улицы Агрохимической
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Ремонт дорог по улице Есенина. Фото: администрация КраснодараРемонт дорог по улице Есенина. Фото: администрация Краснодара
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Дороги в Музыкальном районе Краснодара оставляют желать лучшего. А улица Есенина и вовсе была настолько раздолбанной, что по ней боялись ездить легковые машины - могли запросто застрять в одной из ям. Точнее, на части дороги даже не было никогда асфальта, она была гравийная.

И вот власти Краснодара отрапортовали - участок длиной 300 метров по улице Есенина отремонтировали. И даже сообщили, что возьмутся на улицу Агрохимическую. Она, кстати, еще хуже Есенина. Часть Агроомической засыпали крупным камнем сами жители, но проехать по этому участку могли только грузовики. Легковушки после дождей застревали в мокрых булыжниках.

— Конечно, это временные меры, гравийное покрытие недолговременно. Хочу отметить, что в микрорайоне идет важный процесс по передаче земельных участков, которые являются придомовой территорией, муниципалитету. Призываю жителей поддержать этот процесс. Микрорайону нужны новые качественные дороги, и это единственный способ приблизиться к их строительству, — сказал депутат городской Думы Максим Бурлачко.

То есть у гравийных дорог есть все шансы «переодеться» в асфальт. Только для этого необходимо самим жителям передать проезжие части в пользовании городу. Ведь сейчас многие участки принадлежат именно им. А сам проект панировки дорог в Музыкальном микрорайоне уже готов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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