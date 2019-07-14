Кубанский спортсмен Владимир Кривуля получил лицензию на Паралимпиаду в Токио

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-14T14:10:22+03:00

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Паралимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Представлять Россию на них будет кубанский спортсмен Владимир Кривуля. На прошедшем в Казахстане чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата он завоевал «золото»..

- Поздравляем нашего спортсмена в победой на чемпионате и с путевкой на Паралимпиаду в Токио, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края. – Владимир Кривуля в 2012 году в Лондоне стал бронзовым призером Паралимпиады.

Кстати, путевка на Паралимпийские игры в Токио – уже четвертая в копилке кубанских спортсменов.

Владимир Кривуля родился в 1991 году в Краснодаре. Ходить он не может с рождения – получил травму позвоночника. Но его родители не опустили рук и сделали все возможное, чтобы их сын занимался спортом. В 2012 году Владимир стал первым кубанским спортсменом, выигравшим медаль на Паралимпийских играх. Он имеет звание «Заслуженный мастер спорта России». В 2014 году на ЧМ взял «серебро». А 14 июля 2019 года установил рекорд Европы по жиму лежа на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Казахстане. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU