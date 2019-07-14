2019-07-14T14:10:22+03:00
Спорт

Кубанский спортсмен Владимир Кривуля получил лицензию на Паралимпиаду в Токио

На ЧМ в Казахстане он взял "золото"
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Владимир Кривуля. Фото: администрация Краснодарского краяВладимир Кривуля. Фото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Паралимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Представлять Россию на них будет кубанский спортсмен Владимир Кривуля. На прошедшем в Казахстане чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата он завоевал «золото»..

- Поздравляем нашего спортсмена в победой на чемпионате и с путевкой на Паралимпиаду в Токио, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края. – Владимир Кривуля в 2012 году в Лондоне стал бронзовым призером Паралимпиады.

Кстати, путевка на Паралимпийские игры в Токио – уже четвертая в копилке кубанских спортсменов.

Владимир Кривуля родился в 1991 году в Краснодаре. Ходить он не может с рождения – получил травму позвоночника. Но его родители не опустили рук и сделали все возможное, чтобы их сын занимался спортом. В 2012 году Владимир стал первым кубанским спортсменом, выигравшим медаль на Паралимпийских играх. Он имеет звание «Заслуженный мастер спорта России». В 2014 году на ЧМ взял «серебро». А 14 июля 2019 года установил рекорд Европы по жиму лежа на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Казахстане. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре 15 июля завоет сирена
Школьники создали в Сочи прототип платформы для экспериментов на МКС
В Краснодаре отремонтировали разбитый участок гравийной дороги по улице Есенина
"Снесли сразу две": на Яблоновском мосту в Краснодаре восстановят сбитые автобусами габаритные рамы
Молодежный ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ахмату»
В Краснодаре сгорел ресторан "Конфуций" в центре города
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда в общественном транспорте
На кубанском поле художник из Перми нарисовал картину
Под Краснодаром локализовали пожар на производственном цехе сои
«Почта России» презентовала в Анапе новый формат обслуживания
На Кубани прошел фестиваль шашлыка «Гострый шампурэц»
В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»
В ХК «Сочи» перешел нападающий Михаил Анисин
В Краснодаре пройдет акция «Кино нашего двора»
Губернатор Кубани пожелал удачи ФК «Сочи» и «Краснодару» перед началом сезона
На Кубани пройдет Евразийский форум казачьей молодежи
Большой Краснодарский приз Дерби выиграл жеребец конзавода «Прогресс»