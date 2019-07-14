2019-07-14T16:00:06+03:00
Общество

В Краснодаре 15 июля завоет сирена

В городе будут проверять систему оповещения людей о ЧС
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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15 июля с 10:45 до 12:00 в Краснодаре будет реветь сирена. В это время в городе пройдет плaновая проверка технического состояния регионaльной автомaтизированной системы централизовaнного оповещения нaселения.

- В ходе нее будет проверенa рaботоспособность средств оповещения с включением электросирен, - сообщили в администрации Краснодара. – Поэтому пугаться жителям города не стоит.

Вообще же если включается сирена не во время плановых работ, то необходимо сразу же включить телевизор или радиоприемник и прослушать специальное сообщение о ЧС. И никуда не бежать, не паниковать, оставаться на своих рабочих местах или дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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