В Краснодаре 15 июля завоет сирена
15 июля с 10:45 до 12:00 в Краснодаре будет реветь сирена. В это время в городе пройдет плaновая проверка технического состояния регионaльной автомaтизированной системы централизовaнного оповещения нaселения.
- В ходе нее будет проверенa рaботоспособность средств оповещения с включением электросирен, - сообщили в администрации Краснодара. – Поэтому пугаться жителям города не стоит.
Вообще же если включается сирена не во время плановых работ, то необходимо сразу же включить телевизор или радиоприемник и прослушать специальное сообщение о ЧС. И никуда не бежать, не паниковать, оставаться на своих рабочих местах или дома.
ИСТОЧНИК KP.RU