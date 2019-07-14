2019-07-14T18:05:18+03:00
Общество

В краснодарском лагере «Дубрава» открылась смена КВН

Ребят научат писать шутки и не бояться сцены
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Около 120 подростков приехали в краснодарский молодёжный лагерь «Дубрава», где стартовала смена КВН.

Ребят научат не боятся сцены, писать шутки и разбираться в конкурсах.

- Для ребят запланированы квест-тренинги, битвы команд на лучшие шутки, походы к дольмену, вечерние концерты, а также редакторские просмотры, на которых будет детально рассмотрена постановка юмористической игры. Также ребята встретятся с известными КВНщиками, — сказал начальник управления по делам молодежи администрации Краснодара Георгий Пронькин.

Сам лагерь находится в Северском районе, летом тут проходят различные смены. А весной и осенью – молодежные форумы.

А уже 20 июля в «Дубраве» стартует новая смена, которая будет посвящена здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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