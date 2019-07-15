2019-07-15T09:11:39+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 15 июля 2019: циклон испортил купальный сезон на курортах Анапы и Геленджика

Температура воды и воздуха на курортах Краснодарского края практически сравнялись
Ева МУР@kp_kuban
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Вода всего на пару градусов холоднее, чем температура воздухаВода всего на пару градусов холоднее, чем температура воздухаФото: Евгения ГУСЕВА
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Середина июля на курортах Краснодарского края выдалась прохладной. После 35-градусной жары в регион пришел циклон с дождями. Температура воздуха снизилась до 24 градусов тепла. Вместе с тем вода в Черном и Азовском морях тоже стала прохладнее. Сегодня, 15 июля, ее среднее значение по побережью +22 градуса.

Для тех, кому в такую воду заходить не хочется, в Росгидромете сообщают, что море в Сочи чуть теплее +24 градуса. В Геленджике термометры показывают отметку в 23,7 градусов, а в Анапе на полградуса меньше.

В пятницу на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,3 градусов, в Приморско-Ахтарске – 24,1 градус. В Ейске вода была немного прохладнее – 23,8 градусов тепла.

Погода на Кубани на неделе стабилизируется. В регион вернется летняя жара +29 градусов. Однако температура воды в море отреагирует на эти изменения не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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