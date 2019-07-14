На Кубани задержали вора, который украл документы и деньги из машины

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-14T19:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

37-летний житель Новокубанского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него из автомобиля украли документы и деньги.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо припаркованного возле дома автомобиля и заметил, что в нём открыто окно, а на переднем сиденье находится барсетка. Он похитил находящиеся в ней документы и деньги и потратил, - рассказали «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Деньги вор успел потратить. В отношении мужчины заведено уголовное дело. За кражу он может отправиться за решетку на пять лет. Сейчас грабитель находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU