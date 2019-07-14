2019-07-14T19:48:55+03:00
Происшествия

На Кубани задержали вора, который украл документы и деньги из машины

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Варвара ДЫМ
Поделиться:
За кражу денег и документов мужчине грозит срокЗа кражу денег и документов мужчине грозит срок
Изменить размер текста:

37-летний житель Новокубанского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него из автомобиля украли документы и деньги.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо припаркованного возле дома автомобиля и заметил, что в нём открыто окно, а на переднем сиденье находится барсетка. Он похитил находящиеся в ней документы и деньги и потратил, - рассказали «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Деньги вор успел потратить. В отношении мужчины заведено уголовное дело. За кражу он может отправиться за решетку на пять лет. Сейчас грабитель находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В краснодарском лагере «Дубрава» открылась смена КВН
В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Краснодаре 15 июля завоет сирена
Школьники создали в Сочи прототип платформы для экспериментов на МКС
Кубанский спортсмен Владимир Кривуля получил лицензию на Паралимпиаду в Токио
В Краснодаре отремонтировали разбитый участок гравийной дороги по улице Есенина
"Снесли сразу две": на Яблоновском мосту в Краснодаре восстановят сбитые автобусами габаритные рамы
Молодежный ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ахмату»
В Краснодаре сгорел ресторан "Конфуций" в центре города
На кубанском поле художник из Перми нарисовал картину
Под Краснодаром локализовали пожар на производственном цехе сои
«Почта России» презентовала в Анапе новый формат обслуживания
На Кубани прошел фестиваль шашлыка «Гострый шампурэц»
В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»
В ХК «Сочи» перешел нападающий Михаил Анисин
В Краснодаре пройдет акция «Кино нашего двора»
Губернатор Кубани пожелал удачи ФК «Сочи» и «Краснодару» перед началом сезона
На Кубани пройдет Евразийский форум казачьей молодежи
Большой Краснодарский приз Дерби выиграл жеребец конзавода «Прогресс»