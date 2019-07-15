В Краснодаре пропал 26-летний парень

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-15T08:15:00+03:00

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В Краснодаре ищут 26-летнего мужчину Никиту Николаеву. В прошлый вторник, 9 июля, он вышел из дома и не вернулся. Сообщается, что в последний раз парня видели в районе краснодарской ТЭЦ.

Родственники Никиты обратились за помощью через соцсети. Никита был одет в джинсовые шорты-бермуды, белую майку и кроссовки такого же цвета. При нем был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по поводу местонахождения Никиты Николаева, просят звонить по телефону: 8 (928)-427-76-32.

Напомним, в Майкопе продолжаются поиски 16-летней школьницы Даши Шопиной. 24 мая она вышла с территории лицея №34 в столице республики Адыгея, но ни дома, ни на тренировке по волейболу в университете не появилась. Волонтеры "Лиза Алерт" прочесали все окрестности, но Дашу так и не нашли. Полиция Адыгеи объявила вознаграждение за информацию о местонахождении девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU