2019-07-15T08:15:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре пропал 26-летний парень

Никита Николаев вышел из дома 9 июля и не вернулся
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Никита Николаев. Фото: соцсетиНикита Николаев. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Краснодаре ищут 26-летнего мужчину Никиту Николаеву. В прошлый вторник, 9 июля, он вышел из дома и не вернулся. Сообщается, что в последний раз парня видели в районе краснодарской ТЭЦ.

Родственники Никиты обратились за помощью через соцсети. Никита был одет в джинсовые шорты-бермуды, белую майку и кроссовки такого же цвета. При нем был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по поводу местонахождения Никиты Николаева, просят звонить по телефону: 8 (928)-427-76-32.

Напомним, в Майкопе продолжаются поиски 16-летней школьницы Даши Шопиной. 24 мая она вышла с территории лицея №34 в столице республики Адыгея, но ни дома, ни на тренировке по волейболу в университете не появилась. Волонтеры "Лиза Алерт" прочесали все окрестности, но Дашу так и не нашли. Полиция Адыгеи объявила вознаграждение за информацию о местонахождении девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре в яму на дороге провалилась бетономешалка
На Кубани чиновника понизили в должности из-за отсутствия высшего образования
В Геленджике медики откачали пенсионера после полной остановки сердца
Температура воды в Черном море 15 июля 2019: циклон испортил купальный сезон на курортах Анапы и Геленджика
Погода в Краснодарском крае 15-17 июля 2019: Начало рабочей недели на Кубани будет дождливым
На Кубани задержали вора, который украл документы и деньги из машины
В краснодарском лагере «Дубрава» открылась смена КВН
В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Краснодаре 15 июля завоет сирена
Школьники создали в Сочи прототип платформы для экспериментов на МКС
Кубанский спортсмен Владимир Кривуля получил лицензию на Паралимпиаду в Токио
В Краснодаре отремонтировали разбитый участок гравийной дороги по улице Есенина
"Снесли сразу две": на Яблоновском мосту в Краснодаре восстановят сбитые автобусами габаритные рамы
Молодежный ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ахмату»
В Краснодаре сгорел ресторан "Конфуций" в центре города
На кубанском поле художник из Перми нарисовал картину
Под Краснодаром локализовали пожар на производственном цехе сои
«Почта России» презентовала в Анапе новый формат обслуживания
На Кубани прошел фестиваль шашлыка «Гострый шампурэц»
В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»
В ХК «Сочи» перешел нападающий Михаил Анисин
В Краснодаре пройдет акция «Кино нашего двора»
Губернатор Кубани пожелал удачи ФК «Сочи» и «Краснодару» перед началом сезона
На Кубани пройдет Евразийский форум казачьей молодежи
Большой Краснодарский приз Дерби выиграл жеребец конзавода «Прогресс»