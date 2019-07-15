2019-07-15T07:29:54+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 15-17 июля 2019: Начало рабочей недели на Кубани будет дождливым

Метеорологи прогнозируют град и ливни в регионе
Ева МУР@kp_kuban
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В некоторых районах Кубани прогнозируют градВ некоторых районах Кубани прогнозируют град
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Краснодарский край продолжает находиться во власти циклона, принесшего в регион сильнейшие ливни и понижение температуры. В начале рабочей недели, 15 июля, погода на Кубани будет по-прежнему напоминать скорее раннюю весну, чем разгар лета. Метеорологи вновь прогнозируют ливни, град и ветер.

- В понедельник, 15 июля, температура воздуха не поднимется выше 25-30 градусов, - говорится в сообщении.

Следующие два дня, 16-17 июля, ожидаются кратковременные дожди, а местами сильные ливни и град. Исключением не станут и районы Черноморского побережья. Здесь тоже будет сыро и ветренно.

Температура воды в море тоже не порадует. для этого времени года она прогревается до +28 градусов. Однако в этом году купаться у берегов Черного моря в эти дни менее комфортно +22 градуса в среднем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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