В Геленджике медики откачали пенсионера после полной остановки сердца

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-15T09:41:00+03:00

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В Геленджике медики спасли 79-летнего мужчину, у которого остановилось сердце. Пенсионер страдает гипертонией и боли в сердце для него - не редкость. В этот раз родные вызвали скорую, когда ситуация была критической.

- У мужчины произошла фибриляция желудочков и остановка сердца, - прокомментировали "КП" - Кубань" случай в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медики оказались вовремя у постели больного. Ему поставили диагноз — острый инфаркт миокарда. Они подключили реанимационную аппаратуру и завели сердце пенсионеру.

Когда критический момент миновал, медики доставили мужчину в больницу. Ему была сделана срочная операция по восстановлению кровоснабжения сердца.

Пенсионер уже пришел в себя и благополучно идет на поправку. Сейчас ему будет назначена комплексная реабилитация и диета.

ИСТОЧНИК KP.RU