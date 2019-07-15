2019-07-15T09:41:00+03:00
Общество

В Геленджике медики откачали пенсионера после полной остановки сердца

79-летний мужчина чувствует себя хорошо
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Мужчина восстанавливаетсяМужчина восстанавливается
Изменить размер текста:

В Геленджике медики спасли 79-летнего мужчину, у которого остановилось сердце. Пенсионер страдает гипертонией и боли в сердце для него - не редкость. В этот раз родные вызвали скорую, когда ситуация была критической.

- У мужчины произошла фибриляция желудочков и остановка сердца, - прокомментировали "КП" - Кубань" случай в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медики оказались вовремя у постели больного. Ему поставили диагноз — острый инфаркт миокарда. Они подключили реанимационную аппаратуру и завели сердце пенсионеру.

Когда критический момент миновал, медики доставили мужчину в больницу. Ему была сделана срочная операция по восстановлению кровоснабжения сердца.

Пенсионер уже пришел в себя и благополучно идет на поправку. Сейчас ему будет назначена комплексная реабилитация и диета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани чиновника понизили в должности из-за отсутствия высшего образования
Температура воды в Черном море 15 июля 2019: циклон испортил купальный сезон на курортах Анапы и Геленджика
В Краснодаре пропал 26-летний парень
Погода в Краснодарском крае 15-17 июля 2019: Начало рабочей недели на Кубани будет дождливым
На Кубани задержали вора, который украл документы и деньги из машины
В краснодарском лагере «Дубрава» открылась смена КВН
В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Краснодаре 15 июля завоет сирена
Школьники создали в Сочи прототип платформы для экспериментов на МКС
Кубанский спортсмен Владимир Кривуля получил лицензию на Паралимпиаду в Токио
В Краснодаре отремонтировали разбитый участок гравийной дороги по улице Есенина
"Снесли сразу две": на Яблоновском мосту в Краснодаре восстановят сбитые автобусами габаритные рамы
Молодежный ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ахмату»
В Краснодаре сгорел ресторан "Конфуций" в центре города
На кубанском поле художник из Перми нарисовал картину
Под Краснодаром локализовали пожар на производственном цехе сои
«Почта России» презентовала в Анапе новый формат обслуживания
На Кубани прошел фестиваль шашлыка «Гострый шампурэц»
В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»
В ХК «Сочи» перешел нападающий Михаил Анисин
В Краснодаре пройдет акция «Кино нашего двора»
Губернатор Кубани пожелал удачи ФК «Сочи» и «Краснодару» перед началом сезона
На Кубани пройдет Евразийский форум казачьей молодежи
Большой Краснодарский приз Дерби выиграл жеребец конзавода «Прогресс»