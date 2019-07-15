В Краснодаре в яму на дороге провалилась бетономешалка
В Краснодаре в яму на дороге по улице Мачуги провалилась бетономешалка. Инцидент произошел днем, 14 июля.
- Вся правая сторона постепенно завязла в гравии, - сообщают о происшествии очевидцы.
Они выложили эпичные фотографии в социальные сети.
Позже водитель объяснил, что не увидел предупреждения о смене асфальтовой дороги на гравийную. И со всем своим тяжелым грузом угодил в яму. Самостоятельно из ловушки выбраться он не смог. Пришлось вызывать на помощь соответствующие службы.
Напомним, на Кубани задержали вора, который украл документы и деньги из машины. Деньги вор успел потратить. В отношении мужчины заведено уголовное дело. За кражу он может отправиться за решетку на пять лет. Сейчас грабитель находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU