В Сочи туриста с вывихом ноги эвакуировали с горы
В Сочи туриста из Новочеркасска с вывихом ноги эвакуировали с горы.
- Сообщение о помощи поступило 13 июля в 09.45 на пульт оперативного дежурного «Кубань-СПАС», - пояснили "КП" - Кубань" в службе спасателей.
Сотрудники со специальным оборудованием тут же выехали на место происшествие. Выяснилось, что 34-летний мужчина прогуливался в районе хребта Ачишхо, оступился и повредил голеностоп. Идти сам он не мог, потребовались носилки.
Однако работе спасателей из краснополянского отряда "Кубань-СПАС" осложняли сильнейшие дождь и град. До автомобиля с тяжелой ношей на руках им пришлось добираться больше полутора часов.
Позже мужчина был доставлен в больницу. Его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
Напомним, в Краснодаре разыскивают 26-летнего Никиту Николаева. Молодой человек вышел из дома 9 июля. Но до сих пор о нем ничего неизвестно родным.
ИСТОЧНИК KP.RU