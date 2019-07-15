2019-07-15T11:19:03+03:00
Происшествия

В Сочи туриста с вывихом ноги эвакуировали с горы

Работу спасателям осложнили дождь и град
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Сочи туриста из Новочеркасска с вывихом ноги эвакуировали с горы.

- Сообщение о помощи поступило 13 июля в 09.45 на пульт оперативного дежурного «Кубань-СПАС», - пояснили "КП" - Кубань" в службе спасателей.

Сотрудники со специальным оборудованием тут же выехали на место происшествие. Выяснилось, что 34-летний мужчина прогуливался в районе хребта Ачишхо, оступился и повредил голеностоп. Идти сам он не мог, потребовались носилки.

Однако работе спасателей из краснополянского отряда "Кубань-СПАС" осложняли сильнейшие дождь и град. До автомобиля с тяжелой ношей на руках им пришлось добираться больше полутора часов.

Позже мужчина был доставлен в больницу. Его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Напомним, в Краснодаре разыскивают 26-летнего Никиту Николаева. Молодой человек вышел из дома 9 июля. Но до сих пор о нем ничего неизвестно родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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