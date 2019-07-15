«Уральские авиалинии» оштрафовали за перевозку гостя из Грузии без визы
Компанию "Уральские авиалинии" оштрафовали на сто тысяч рублей за перевозку людей без российской визы.
- На погранпосту в Сочи был остановлен житель Тбилиси, который прилетел в Российскую Федерацию, не оформив соответствующего разрешения на пребывание, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
В итоге гость из Грузии вынужден был вернуться обратно в Тбилиси.
- Такое нарушение подпадает по статью административного кодекса "Нарушение госграницы", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Авиакомпания обязана проверять наличие разрешений на въезд в страну и обратно. В адрес её руководства было внесено представление.
Напомним, сегодня, 15 июля, в Краснодарском крае повсеместно проходит проверка системы экстренного оповещения. Вой сирен раздался в Краснодаре и еще в нескольких десятках муниципалитетов региона. В ГО и ЧС края просят граждан не паниковать.
ИСТОЧНИК KP.RU