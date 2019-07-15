«Уральские авиалинии» оштрафовали за перевозку гостя из Грузии без визы

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-15T11:45:39+03:00

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Компанию "Уральские авиалинии" оштрафовали на сто тысяч рублей за перевозку людей без российской визы.

- На погранпосту в Сочи был остановлен житель Тбилиси, который прилетел в Российскую Федерацию, не оформив соответствующего разрешения на пребывание, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

В итоге гость из Грузии вынужден был вернуться обратно в Тбилиси.

- Такое нарушение подпадает по статью административного кодекса "Нарушение госграницы", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Авиакомпания обязана проверять наличие разрешений на въезд в страну и обратно. В адрес её руководства было внесено представление.

Напомним, сегодня, 15 июля, в Краснодарском крае повсеместно проходит проверка системы экстренного оповещения. Вой сирен раздался в Краснодаре и еще в нескольких десятках муниципалитетов региона. В ГО и ЧС края просят граждан не паниковать.

ИСТОЧНИК KP.RU