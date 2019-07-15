В Псебае сын убил сожителя своей матери

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-15T12:01:14+03:00

Он нанес мужчине не менее семи ударов ножом

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В Мостовском районе за убийство 44-летнего сожителя матери задержали ее 24-летнего сына.

По версии следствия, вместе они распивали спиртное, когда вдруг между ними вспыхнула ссора. Известно, что в одном из домов поселка Псебай они жили вместе.

- Молодой человек схватил нож и ударил им не меньше семи раз в область грудной клетки сожителю матери, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сейчас он находится под стражей. В отношении молодого парня следователи назначили целый комплекс экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU