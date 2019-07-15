2019-07-15T12:26:33+03:00
Звезды

В Краснодаре представили совершенно новую постановку «Дюймовочки»

Это больше игра теней, пластики и совсем не детская музыка
Варвара ДЫМ
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"Дюймовочка" - игра света и теней. Фото: КМТО "Премьера""Дюймовочка" - игра света и теней. Фото: КМТО "Премьера"
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В минувшие выходные на краснодарской сцене представили «Дюймовочку» - спектакль по мотивам сказки Ганса Андерсена, но в совершенно неожиданной постановке. С игрой теней, красочными образами и картинками.

- Этот спектакль - не для малышей. Лучше всего его поймут и оценят младшие школьники и их родители. Зрителей ждет театр теней и пластический театр, - рассказывают в ТО «Премьера». – На сцене нежные, эфемерные образы сменяются яркими и гротескными, трогательные эпизоды - ну очень смешными шутками, танцевальные номера – мультипликацией.

Спектакль очень необычный. Фото: КМТО "Премьера"

Спектакль очень необычный. Фото: КМТО "Премьера"

То есть сама «Дюймовочка» – это не совсем танцевальная постановка, а весь спектакль создаётся на пластических рисунках. Да и сама музыка в нем – не детская!

- Мы берём музыку для «Дюймовочки», которую сложно определить как детскую. Она – для всех, и для взрослых тоже, - говорит режиссёр-постановщик и автор пьесы Светлана Озерская.

Новую "Дюймовочку" представили в Краснодаре. Фото: КМТО "Премьера"

Новую "Дюймовочку" представили в Краснодаре. Фото: КМТО "Премьера"

Кроме музыки в спектакле создана еще и авторская анимация петербургского художника Юрия Мокиенко.

Актеры. Фото: КМТО "Премьера"

Актеры. Фото: КМТО "Премьера"

Чтобы и все остальные смогли увидеть этот спектакль, его будут показывать уже после театральных каникул, из которых артисты выйдут в сентябре. И уже 7-8 сентября в 11:00 «Дюймовочку» снова можно будет увидеть на сцене Нового театра кукол Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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