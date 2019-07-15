В Сочи спасатели вызволяли 43-летнюю беременную, упавшую с горы

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-15T13:24:12+03:00

Она повредила ногу и не могла ходить

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В Сочи спасатели спустили с горы туристку. Женщина в интересном положении забралась на склон в районе села Высокое Адлерского района.

- На сообщение о помощи отреагировали наши сотрудники, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАС". - Беременная женщина 43 лет на пятом месяце упала со склона и повредила ногу. Самостоятельно спуститься она уже не смогла.

Для того чтобы транспортировать женщину, потребовались носилки. На руках спасатели донесли ее до автомобиля скорой помощи. Медики оказали ей первую помощь и отвезли в больницу.

Известно, что ни здоровью ребенка, ни самой будущей матери ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в аналогичную неприятность попал 34-летний турист из Ставропольского края. Он отправился по маршруту в районе горы Ачишхо и упал. Вывихнув ногу, мужчина не мог передвигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU