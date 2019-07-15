Более 90 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» оценили преимущества электронной квитанции

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-15T14:42:33+03:00

В компании отмечают, что за первое полугодие текущего года количество пользователей этой удобной услуги возросло на 15 тысяч

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Более 90 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» уже оценили преимущества востребованного бесплатного сервиса «Электронная квитанция» на сайте компании kuban.tns-e.ru. В компании отмечают, что за первое полугодие текущего года количество пользователей этой удобной услуги возросло на 15 тысяч.

Подключение электронной квитанции позволяет получать счета в день формирования, поэтому клиенты располагают достаточным количеством времени для внесения платы за потребленный ресурс. Доставка счета на электронную почту предпочтительна также и тем, кто не имеет регулярного доступа к почтовому ящику по месту проживания: к примеру, дачники, которые летом предпочитают проживать за городом, или граждане, чья работа связана с частыми командировками. Кроме этого, на один электронный адрес можно подключить несколько электронных квитанций – свою и близких.

Перейти на электронную квитанцию просто:

- заполните форму, пройдя по ссылке: укажите номер лицевого счета, мобильный телефон и адрес электронной почты, введите код с картинки и нажмите на кнопку «Перейти на электронную квитанцию»;

- на указанный адрес электронной почты мы отправим письмо со ссылкой, по которой нужно перейти, чтобы подтвердить подключение услуги;

- после подтверждения Вы получите бумажную квитанцию за текущий расчетный период, которая будет последней. Затем квитанции начнут приходить только на адрес электронной почты, указанный Вами при подключении.

Рост количества пользователей электронной квитанции доказывает, что клиентам важно не просто внести плату за электроэнергию вовремя, а сделать это быстро, удобно, комфортно, расходуя минимум личного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU