Старокубанское кольцо в Краснодаре запустили по новой схеме движения

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-15T13:54:51+03:00

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Сегодня, 15 июля,завершились работы на одном из самых проблемных участков Краснодара - на Старокубанском кольце.

- В 13.00 ровно здесь запущено движение по новой схеме, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии кубанской столицы.

Теперь по улице Ставропольской можно двигаться по двум полосам рядом с трамваями в обоих направлениях. Вскоре работа светофоров тоже будет отрегулирована, пообещали в городской администрации.

И только троллейбусов на этом направлении новшества пока не коснуться. Сегодня ночью контактная сеть будет переподключена. И уже утром транспорт поедет, как положено.

Как планировалось, бывшее кольцо "закатали" в новый асфальт, проложив в каждую сторону по две полосы. Ни одно дерево или кустарник, сообщают в мэрии, от этих переделов не пострадали. Сложность работ составлял и перенос коммуникаций.

Важно, что это один из этапов работ по избавлению города от заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU