На побережье Черного моря, от Анапы до Магри, объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-15T14:24:33+03:00

В воде во время шторма быть опасно Фото: Евгения ХИЛЬКО

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В ГО и ЧС Краснодарского края предупредили о приближающейся непогоде на побережье Черного моря.

- В ближайшие 3-6 часов и до конца сегодняшнего дня, 15 июля, и в последующие два дня ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных местах град, - сообщили в ЕДДС по городу Анапе.

Более того, все это будет сопровождаться сильным ветром до до 20-22 м/с. Осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках и водотоках бассейна реки Кубань. В опасности могут оказаться юго-восточный и юго-западные территории края.

Кроме того, в реках республики Адыгея уровень воды тоже может достигнуть неблагоприятных отметок. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности и отказаться от турпоходов и купаний. При шквалистом ветре не прячьтесь под большими рекламными конструкциями и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU