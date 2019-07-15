2019-07-15T14:52:06+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию  «Преврати любой день в праздник»

Для участия в акции, необходимо с 10 июля по 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой
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В рамках акции при совершении оплаты по карте «Мир» Банка УРАЛСИБ клиенты получают возможность выиграть денежные призы. Для участия в акции, необходимо с 10 июля по 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой. Сумма покупки или оплаты должна составлять не менее 600 рублей.

Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн. рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Каждую неделю будут разыгрываться 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей на счет карты «Мир» Банка УРАЛСИБ, а также 1 тысяча рублей на счет мобильного телефона.

Акция проводится с 10 июля по 31 октября 2019 года включительно: - Период проведения транзакций в рамках акции установлен с 10 июля по 6 октября 2019 года и разделен на 13 временных периодов;

- Период вручения призов - с 24 июля по 31 октября 2019 года.

Подробности акции на странице акции, в отделениях ПАО «Банк УРАЛСИБ» и по телефону

8-800-250-57-57.

(Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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