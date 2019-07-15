Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
В рамках акции при совершении оплаты по карте «Мир» Банка УРАЛСИБ клиенты получают возможность выиграть денежные призы. Для участия в акции, необходимо с 10 июля по 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой. Сумма покупки или оплаты должна составлять не менее 600 рублей.
Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн. рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Каждую неделю будут разыгрываться 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей на счет карты «Мир» Банка УРАЛСИБ, а также 1 тысяча рублей на счет мобильного телефона.
Акция проводится с 10 июля по 31 октября 2019 года включительно: - Период проведения транзакций в рамках акции установлен с 10 июля по 6 октября 2019 года и разделен на 13 временных периодов;
- Период вручения призов - с 24 июля по 31 октября 2019 года.
Подробности акции на странице акции, в отделениях ПАО «Банк УРАЛСИБ» и по телефону
8-800-250-57-57.
(Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
ИСТОЧНИК KP.RU