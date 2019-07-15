Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал Вениамина Кондратьева и Сергея Собянина самыми успешными политиками России

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-15T16:17:59+03:00

По его мнению, именно эти двое действительно переживают за страну

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Андрей Разин продолжает заниматься организацией концертов группы «Ласковый май» и много времени проводит в Сочи. Там он открыл семиэтажный трехзвездочный отель «Разин» с личными апартаментами Юры Шатунова. Ведет инстаграм, недавно опубликовал пост, где назвал губернатора Кубани и мэра Москвы самыми успешными политиками России.

- Многие спрашивают у меня, кто, на ваш взгляд, самый успешный губернатор, - написал в своем Инстаграме Андрей Разин. - Я вижу двух, которые действительно переживают за Россию. Первый - человек, отказавшийся от предложения стать премьер-министром, мэр Москвы Сергей Собянин. И очень мне нравится губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который очень внимательно относится к людям. Он всей душой болеет за регион. И, помимо аграрных и социальных вопросов, большое внимание уделяет развитию летней столицы - Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU