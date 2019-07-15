2019-07-15T15:26:59+03:00
Происшествия

В Тимашевске полицейские нашли угонщика автомобиля

Преступление раскрыли по горячим следам
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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У жителя станицы Медведовской в Тимашевском районе Кубани угнали "десятку". Каждый день он оставлял свою "ласточку" в одном и том же месте - у ворот дома. А утром на привычном месте ее не нашел.

- В тот же момент была составлена ориентировка на пропавший автомобиль и направлена всем дежурным нарядам, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В Тимашевске нашли угнанный автомобиль.

Результат не заставил себя ждать. Автомобиль нашелся в близлежащей лесополосе. Однако на этом расследование не закончилось.

Полицейские установили личность человека, который сидел за рулем угнанной "десятки". Им оказался 40-летний житель станицы Новотитаровский, который нашел незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания.

Так совпало, что этому гражданину не на чем было добраться до дома, и он решил доехать на чужом авто. Догадавшись, видимо, что поступать так было неправильно, мужчина бросил машину на полпути в лесу. А сам пошел домой пешком.

Сейчас он стал фигурантом уголовного дела об угоне автомобиля. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Однако вскоре он может сесть в тюрьму и надолго. Санкции по этой статье предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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