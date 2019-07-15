В Тимашевске полицейские нашли угонщика автомобиля
У жителя станицы Медведовской в Тимашевском районе Кубани угнали "десятку". Каждый день он оставлял свою "ласточку" в одном и том же месте - у ворот дома. А утром на привычном месте ее не нашел.
- В тот же момент была составлена ориентировка на пропавший автомобиль и направлена всем дежурным нарядам, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В Тимашевске нашли угнанный автомобиль.
Результат не заставил себя ждать. Автомобиль нашелся в близлежащей лесополосе. Однако на этом расследование не закончилось.
Полицейские установили личность человека, который сидел за рулем угнанной "десятки". Им оказался 40-летний житель станицы Новотитаровский, который нашел незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания.
Так совпало, что этому гражданину не на чем было добраться до дома, и он решил доехать на чужом авто. Догадавшись, видимо, что поступать так было неправильно, мужчина бросил машину на полпути в лесу. А сам пошел домой пешком.
Сейчас он стал фигурантом уголовного дела об угоне автомобиля. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Однако вскоре он может сесть в тюрьму и надолго. Санкции по этой статье предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU