2019-07-15T15:30:15+03:00
Недвижимость

В Ставрополе Дмитрий Медведев посетил ЖК «Российский» и школу на 1550 мест в ЖК «Солнечный круг»

12 июля председатель правительства РФ посетил город с рабочим визитом
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Фото: "ЮСИ"Фото: "ЮСИ"
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Цель поездки - проверка реализации Федеральных и нацпроектов. Вместе с Председателем Правительства регион посетили заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Первая запланированная остановка - площадь Святого князя Владимира, где расположен музейно-выставочный комплекс “Россия – Моя история” и светомузыкальный фонтан “Россия” - самый большой в регионе. Эти объекты созданы в рамках реализации ряда важных национальных и федеральных проектов, в числе которых – “Жилье и городская среда”.

Дмитрий Медведев ознакомился с новым жилым комплексом “Российский”, который в юго-западном районе строит группа компаний “ЮгСтройИнвест”. Проект по-настоящему уникален, здесь одновременно с жилыми домами формируется необходимая социальная инфраструктура. Сегодня введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 160 мест, благоустроен сквер, строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также предусмотрено строительство еще одного детского сада-ясель на 300 мест и школы на 1550 учащихся. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что “Российский” - пример, когда на одной площадке реализуется сразу несколько нацпроектов.

- Хорошая идея, потому что все вместе сразу строится: жильё, детские сады, ясли, в том числе и школы, - обратился к Дмитрию Медведеву глава региона.

- Самое главное, чтобы такие проекты у нас по всей стране реализовывались и их было как можно больше, - сказал Председатель Правительства РФ.

Затем Дмитрий Медведев пообщался с генеральным директором “ЮгСтройИнвест” Юрием Ивановым. Темой разговора стала работа строительной отрасли в условиях проектного финансирования.

Также Дмитрий Медведев побеседовал с жителями города, выслушал предложения и пожелания ставропольцев.

Следующий пункт поездки - школа № 50, самая большая в городе. Она построена в рамках реализации нацпроекта “Образование”, и расположена в молодом, быстро развивающемся жилом комплексе “Солнечный круг”. Ее в кратчайшие сроки, 11 месяцев, построила группа компания “ЮгСтройИнвест”. Образовательное учреждение начнет работу уже в этом году – в сентябре за парты сядут 1550 учащихся.

На сегодняшний день школа №50 - самая современная на территории СКФО. Ее проект был доработан согласно Приказа Минобрнауки РФ № 336 от 30 марта 2016 г., который регламентирует оснащение российских школ. Руководитель комитета образования администрации г. Ставрополя Ангелина Диреганова рассказала, что в школе есть все необходимое, чтобы хорошо учиться. Классы и мастерские с новейшим оборудованием, 3D-лаборатория, IT-центр, спортивные и тренажерные залы, во дворе - большой стадион, опытная учебная площадка и зона отдыха.

- Дети, которые будут здесь заниматься, не будут нуждаться ни в чем. Все предоставит школа, - отметил генеральный директор ГК “ЮгСтройИнвест” Юрий Иванов. – Самое интересное – электронная техника. Например, можно смоделировать какую-нибудь деталь и распечатать ее на 3D-принтере.

Из школы Дмитрий Медведев направился в краевое правительство, где провел совещание по вопросам обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов. В своем выступлении министр строительства РФ Владимир Якушев отметил ЖК “Российский” как хороший пример комплексного освоения территории.

- Должно появляться жилье именно такого нового образца, - подчеркнул Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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