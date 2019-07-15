Автобус, снесший габаритную раму на Яблоновском мосту в Краснодаре, попал на видео
Сразу после того, как на Яблоновском мосту в Краснодаре установили запрет на проезд большегрузов и пассажирского транспорта, снабдив предупредительными знаками и ограничителями, здесь произошло сразу два происшествия. В ночь на 14 июля металлическую раму со стороны Адыгеи, не пропускающую авто выше трех метров, снес автобус. А несколькими часами позднее этот кульбит повторился уже со стороны Краснодара.
Одно из двух ДТП попало на видео.
Автобус снес ограничительную конструкцию на Яблоновском мосту.
В мэрии Краснодара уже заявили, что выставили счет за поврежденные конструкции горе-водителям, которые либо прослушали предупреждение о закрытие маршрута, либо проспали дорожные знаки.
- Металлические ворота на Яблоновском мосту восстановят в ближайшие дни, - цитируют "Кубанские новости" слова начальника департамента дорожного строительства Краснодара Владимира Архипова.
Водителей просят быть внимательнее.
ИСТОЧНИК KP.RU