2019-07-15T15:54:22+03:00
Общество

Автобус, снесший габаритную раму на Яблоновском мосту в Краснодаре, попал на видео

ЧП произошло в ночь на 14 июля
Ева МУР@kp_kuban
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Ограничения не продержались двух суток. Фото: krd.ruОграничения не продержались двух суток. Фото: krd.ru
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Сразу после того, как на Яблоновском мосту в Краснодаре установили запрет на проезд большегрузов и пассажирского транспорта, снабдив предупредительными знаками и ограничителями, здесь произошло сразу два происшествия. В ночь на 14 июля металлическую раму со стороны Адыгеи, не пропускающую авто выше трех метров, снес автобус. А несколькими часами позднее этот кульбит повторился уже со стороны Краснодара.

Одно из двух ДТП попало на видео.

Автобус снес ограничительную конструкцию на Яблоновском мосту.

В мэрии Краснодара уже заявили, что выставили счет за поврежденные конструкции горе-водителям, которые либо прослушали предупреждение о закрытие маршрута, либо проспали дорожные знаки.

- Металлические ворота на Яблоновском мосту восстановят в ближайшие дни, - цитируют "Кубанские новости" слова начальника департамента дорожного строительства Краснодара Владимира Архипова.

Водителей просят быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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