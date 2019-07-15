2019-07-15T16:42:31+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению

Мероприятия призваны увеличить подачу воды в различных частях города, обеспечить бесперебойное водоснабжение, а также улучшить качество подаваемого населению ресурса
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В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по бурению и восстановлению артезианских скважин. Мероприятия призваны увеличить подачу воды в различных частях города, обеспечить бесперебойное водоснабжение, а также улучшить качество подаваемого населению ресурса.

На днях ООО «Краснодар Водоканал» завершил бурение скважины глубиной 710 м на водозаборе «Восточный-1», начатое в целях увеличения объемов подачи воды населению, а также обеспечения бесперебойного водоснабжения в столице Кубани. Всего до конца 2019 года планируется пробурить еще 6 артезианских скважин глубиной от 100 до 700 метров. От новых скважин будут произведены врезки трубопроводов в городскую систему водопровода, после чего скважины будут введены в эксплуатацию и начнут подачу воды населению.

«ООО «Краснодар Водоканал» – это мощный комплекс по производству питьевой воды, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин, - Водоснабжение г. Краснодара осуществляется исключительно из артезианских источников краснодарского месторождения глубиной от 80 до 700 метров. На сегодняшний день предприятие эксплуатирует 440 скважин. Высокие темпы жилищного строительства столицы Кубани требуют от нас обеспечения качественного водоснабжения в различных районах города, в связи с этим ООО «Краснодар Водоканал» постоянно проводит мероприятия, направленные на увеличение объема подачи воды и повышение качества и надежности услуг. Одним из таких мероприятий является бурение артезианских скважин, вода из которых затем поступает в систему водоснабжения города, а оттуда - в дома краснодарцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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