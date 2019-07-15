2019-07-15T16:09:55+03:00
Дом. Семья

В Новороссийске прохожие подобрали цаплю с поломанным крылом и не могут пристроить ее в зоопарк

Погибающую птицу отказываются брать без документов Роприроднадзора [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Скриншот видео очевидцев, которые подобрали цаплюФОТО: Скриншот видео очевидцев, которые подобрали цаплю
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Несколько жителей Новороссийска нашли неподалеку от храма на улице Пролетарской цаплю с поломанным крылом. Проконсультировались у орнитолога, который сказал, что с такой травмой цапля не сможет выжить в дикой природе, поэтому её надо помести под уход в зоопарк. Но ни одно учреждение брать птицу не хочет, мол, без справки от Росприроднадзора будет штраф.

В Новороссийске спасают цаплю, которая сломала крыло.Источник: Очевидцы, подобравшие цаплю

- Мы звонили в парк «До-до» в станице Натухаевской, сафари-парк Геленджика и Краснодара, - рассказывает Дарья, одна из нашедших птицу. – Нам везде отказывают под предлогом отсутствия документов от Росприроднадзора. Сейчас птицу приютила врач Елена, она осмотрела цаплю и сказала, что с момента перелома прошли сутки, началось образование гноя, чтобы спасти пернатого, надо ампутировать крыло.

В Росприроднадзоре сообщили девушке, что передать животное можно в любой зоопарк по акту приема-передачи животного, но на самом деле они отказываются это делать без разрешительных документов.

Если вы знаете зоопарк или орнитолога, который согласен приютить и спасти птицу, звоните 8 909 776 78 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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