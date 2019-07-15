В Анапе туристка погибла, сорвавшись с горы из-за впечатляющих селфи

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-15T16:18:14+03:00

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Инцидент произошел на знаменитом спуске в Супсехе - 800 ступеней. Молодая женщина, предполагают очевидцы трагедии, хотела эффектно сфотографироваться, но сорвалась вниз. Прибывшим медикам оставалось только засвидетельствовать ее смерть.

Обстоятельства драмы на курорте устанавливают следователи, пишет "Регион-онлайн".

Кстати, за выходные произошло еще два аналогичных несчастных случая. Правда, здесь все закончилось благополучно. 34-летний турист из Ставрополья и 43-летняя женщина на пятом месяце беременности повредили ноги в горах Сочи. Родным пострадавших туристов пришлось обратиться к спасателям. Самостоятельно спуститься на равнину они не смогли. На носилках сотрудники "Кубань-СПАСа" донесли пострадавших до автомобилей скорой помощи. Позже они были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает. Однако в ГО и ЧС рекомендуют не выходить по туристическим маршрутам в ветреную и дождливую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU