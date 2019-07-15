ВТБ Лизинг обновил функционал сайта

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-15T19:03:28+03:00

Это позволит оптимизировать бизнес-процесс совершения лизинговых сделок и, как следствие, потенциально ускорить техническое обновление отечественных предприятий

Изменить размер текста: A A

ВТБ Лизинг запустил обновленный сайт vtb-leasing.ru, который объединяет в себе все направления лизинга. Это позволит оптимизировать бизнес-процесс совершения лизинговых сделок и, как следствие, потенциально ускорить техническое обновление отечественных предприятий.

Новый сайт позволит клиентам не только выбрать подходящую технику, но и оставить онлайн-заявку для получения индивидуальных условий. В перспективе клиент сможет осуществлять все взаимодействие с лизинговой компанией непосредственно в личном кабинете.

Ключевая цель ВТБ Лизинг – приблизить процесс выдачи техники в лизинг к интернет-банкингу, когда для проведения большинства операций достаточно посетить портал и быстро получить необходимую услугу.

«Запуск нового сайта – не просто дань прогрессу, а шаг в сторону более удобного, простого и быстрого сервиса. Отечественные компании заинтересованы в техническом обновлении, которое обеспечит их дальнейшее развитие. Я считаю, что запуск нового сайта – важный этап нашей работы, результаты которой можно будет оценить уже в ближайшем будущем», - прокомментировал событие Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU