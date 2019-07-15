2019-07-15T20:22:02+03:00
Происшествия

На Кубани вынесли приговор женщине, помогавшей обналичивать маткапитал

Ларисе Чарун суд назначил 2,2 года колонии и 200 тысяч штраф в пользу государства
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Апшеронском районе суд вынес приговор 45-летней Ларисе Чарун. Ее признали виновной по двум статьям о мошенничестве. В процессе было доказано, что она помогла обналичить средства материнского капитала как минимум пяти жительницам края. Они, кстати, тоже подверглись наказанию.

- Чарун основала финансовую организацию, через которую оформляла фиктивные сделки по приобретению недвижимости. В результате мошеннических действий из Пенсионного Фонда было похищено 1,5 млн рублей, - поясняют "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Более того, Чарун провела сделку по улучшению жилищных условий семье и не поставив их в известность, попросту присвоила 380 тысяч рублей.

Суд назначил ей в наказание 2,2 года колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей в пользу государства.

Те, кто за ее услугами обращался, получили по 150 тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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