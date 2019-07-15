2019-07-15T18:02:53+03:00
Общество

Сколько в среднем стоят машины краснодарцев

Жители края покупают автомобиль в кредит чуть больше чем за 800 тысяч рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Средняя сумма кредита на автомобиль превышает 700 тысяч рублейСредняя сумма кредита на автомобиль превышает 700 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Краснодарский край вошел в 30-ку регионов - пользователей автокредитования в 2019 году.

Выяснилось, что средний размер кредита, который кубанцы берут на покупку машины - это 858 548 тыс рублей.

Однако более популярны автокредиты в соседнем Ставрополье. Несмотря на разговоры о кризисе, жители региона стали обращаться в кредитные организации за целевым займом чаще. Однако претензии при покупке автомобиля у ставропольчан несколько ниже. Средний чек при покупке машины здесь - 791 242 рублей.

Лидирующие позиции по объемам автокредитования, ожидаемо, у столицы. В Москве жители не купят машину ниже, чем 1 099 479 рублей.

Однако эксперты отмечают, что увеличение размера кредита связаны скорее не с повышением благосостояния граждан, а со скачком цен на иномарки, пишет "КП" - Ставрополь"

Примечательно, что в рейтинге автокредитования нет республик Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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