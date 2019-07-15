На Кубани могут уволить главврачей, которые допустили серьезное повышение смертности

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-15T18:09:05+03:00

Сейчас эта метрика находится на уровне 12,9 на тысячу человек, а надо 12,1

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На Кубани за первые 4 месяца 2019 года снижается младенческая смертность, но увеличился показатель общей смертности на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,9 случаев на тысячу человек. В связи с этим замгубератора Анна Минькова предложила применять дисциплинарные взыскания к главврачам.

- К руководителя медучреждений, которые допустили серьезное повышение показателей смертности будут применяться дисциплинарные взыскания, - цитирует Анну Минькову пресс-служба администрации края.

Позже в минздраве разъяснили, что имела в виду замгубернатора.

- Серьезное повышения смертности - наивысшие показатели среди всех районов края, - сообщает в ответе на запрос минздрав края. – Цель на 2019 год: 12,1 случай на тысячу человек. За совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить взыскания: замечание, выговор увольнение.

ИСТОЧНИК KP.RU