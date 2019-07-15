В Геленджике задержаны двое молодых людей, один из которых гражданин США, по обвинению в изнасиловании
Следователи курортного Геленджика возбудили уголовное дело по факту изнасилования молодой девушки. Обвинение по тяжким статьям предъявлены 19-летнему гражданину США и 16-летнему местному жителю.
Известно, что молодые люди познакомились с девушкой на одной из улиц села Дивноморского. В ночь на 13 июля они пригласили ее в номер отеля.
- Подозреваемые совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, а позже по очереди изнасиловали, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Девушке удалось вырваться из отеля. В тот же день она заявила о преступлении в правоохранительные органы.
В данный момент подозреваемые уже доставлены в следственный отдел. Их допрашивают. В ближайшее время суд изберет молодым людям меру пресечения.
Следователи назначили целый комплекс биологических и генетических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU