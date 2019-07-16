2019-07-16T17:56:08+03:00
Общество

На Кубани клещи покусали почти 4 тысячи человек

Причем больше тысячи из них пострадали, отдыхая на морском побережье
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Дождь и прохладная погода, пришедшие на смену знойным денькам в Краснодарский край, немного поубавили активность клещей в лесах. Но это не означает, что можно терять бдительность и не предохраняться от кровопийц.

По данным регионального Роспотребнадзора, в больницы с укусами клещей с начала года обратились 3972 человека, 1663 из которых - дети.

- На побережье Черного и Азовского морей от укусов клещей пострадали 1 025 человек, из них 364 ребенка до 14 лет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

При этом в детских здравницах таких случаев не было.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы нашли паразита, то ни в коем случае нельзя его давить на теле. Иначе риск заболеть многократно возрастает.

Самый лучший вариант – поехать в ближайшую поликлинику или травмпукнт. Там медики извлекут кровопийцу и отравят в лабораторию. На Кубани их две:

- «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Краснодар, ул. Рашпилевская,61/1. Телефон: 8 (861) 267–34–02;

- «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора, Новороссийск, ул. Куникова, 90. Телефон: 8 (8617) 22–34–60.

Там специалисты выяснят, переносил клещ заразу или же нет.

В тоже время врач-инфекционист возьмет вас на учет и будет наблюдать в течение 14 дней – это инкубационный период болезни Лайма.

- Хоть от нее прививки нет, зато недуг очень хорошо лечится. Особенно, на ранних этапах, - заверили в краевом Роспортебнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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