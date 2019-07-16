На Красной Поляне построят новую подвесную канатную дорогу
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи появится еще одна канатная дорога. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию.
- По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Пассажирская подвесная канатная дорога появится на южном склоне хребта Аибга, а расположится на высотах от 1499 до 2313 метров. На ней зимой будут доставлять лыжников и сноубордистов к трассам. Ну а летнее время подъемник будет использоваться для туристических целей - все-таки здешними красотами можно наслаждаться круглый год.
Протяженность «канатки» - чуть больше двух километров.
- Для ее возведения построят 14 линейных опор подъемника, верхней и нижней станций для посадки и высадки пассажиров, зданий операторских на обеих станциях, двух пожарных резервуаров и сооружений инженерной защиты, - добавляют в ведомстве. - Для электроснабжения проложат кабельные линии и установят трансформаторную подстанцию.
К слову, строить канатную дорогу будут за счет застройщика - «Клуба развития и поддержки спорта РОЗА».
ИСТОЧНИК KP.RU
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