2019-07-16T13:27:14+03:00
Общество

В Сочи на помощь бродячим животным выделят 3 миллиона рублей

Правда, только в 2020 году
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Выделить средства власти не могут из-за правовых механизмов, которые еще не вступили в силу.Выделить средства власти не могут из-за правовых механизмов, которые еще не вступили в силу.
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Власти города-курорта потратят 3 миллиона рублей на помощь бездомным животным. Об этом стало известно на встрече главы курорта Анатолия Пахомова с зоозащитниками. Правда, выделить средства получится лишь в следующем году.

- В 2019-м был принят федеральный закон о гуманном отношении к животным, - сообщили в сочинской администрации. - Однако из-за правовых механизмов, которые вступят в силу только 1 января 2020 года, муниципалитет не может выделить средства сейчас.

Хотя на эти цели в бюджете Сочи заложено три миллиона рублей.

Тем временем у городского приюта накопился долг перед ветлечебницей. Сумма немалая - 600 тысяч рублей. Для того, чтобы разобраться с текущими расходами, глава Сочи дал поручение чиновникам обратиться к бизнесу и всем неравнодушным людям, готовым помочь зоозащитным организациям на основе договоров.

Стоит сказать, что вопрос о финансировании приютов может быть вынесен на ближайшую сессию Городского Собрания Сочи.

Напомним, ранее в городе-курорте начали стерилизовать бездомных животных за счет администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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