В Сочи на помощь бродячим животным выделят 3 миллиона рублей
Власти города-курорта потратят 3 миллиона рублей на помощь бездомным животным. Об этом стало известно на встрече главы курорта Анатолия Пахомова с зоозащитниками. Правда, выделить средства получится лишь в следующем году.
- В 2019-м был принят федеральный закон о гуманном отношении к животным, - сообщили в сочинской администрации. - Однако из-за правовых механизмов, которые вступят в силу только 1 января 2020 года, муниципалитет не может выделить средства сейчас.
Хотя на эти цели в бюджете Сочи заложено три миллиона рублей.
Тем временем у городского приюта накопился долг перед ветлечебницей. Сумма немалая - 600 тысяч рублей. Для того, чтобы разобраться с текущими расходами, глава Сочи дал поручение чиновникам обратиться к бизнесу и всем неравнодушным людям, готовым помочь зоозащитным организациям на основе договоров.
Стоит сказать, что вопрос о финансировании приютов может быть вынесен на ближайшую сессию Городского Собрания Сочи.
Напомним, ранее в городе-курорте начали стерилизовать бездомных животных за счет администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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