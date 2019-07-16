В Сочи на помощь бродячим животным выделят 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-16T13:27:14+03:00

Выделить средства власти не могут из-за правовых механизмов, которые еще не вступили в силу.

Правда, только в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Власти города-курорта потратят 3 миллиона рублей на помощь бездомным животным. Об этом стало известно на встрече главы курорта Анатолия Пахомова с зоозащитниками. Правда, выделить средства получится лишь в следующем году.

- В 2019-м был принят федеральный закон о гуманном отношении к животным, - сообщили в сочинской администрации. - Однако из-за правовых механизмов, которые вступят в силу только 1 января 2020 года, муниципалитет не может выделить средства сейчас.

Хотя на эти цели в бюджете Сочи заложено три миллиона рублей.

Тем временем у городского приюта накопился долг перед ветлечебницей. Сумма немалая - 600 тысяч рублей. Для того, чтобы разобраться с текущими расходами, глава Сочи дал поручение чиновникам обратиться к бизнесу и всем неравнодушным людям, готовым помочь зоозащитным организациям на основе договоров.

Стоит сказать, что вопрос о финансировании приютов может быть вынесен на ближайшую сессию Городского Собрания Сочи.

Напомним, ранее в городе-курорте начали стерилизовать бездомных животных за счет администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU