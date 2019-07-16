2019-07-16T07:43:26+03:00
Общество

На сочинский пляж не пускали туристов без денег

Арендатор даже огородил территорию
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/mys_vidny_plyazhФото: instagram.com/mys_vidny_plyazh
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О том, что на все пляжи в Сочи вход свободный, власти курорта повторяют каждый год. Исключением являются разве что береговая линия санаториев ФСБ, ФСО, МВД и Министерства обороны. Там действует свой пропускной режим.

Но оказалось, что нелегко попасть и на пляж санатория «Мыс Видный». За вход с туристов берут деньги. Тех, кто платить отказывается, просят выбрать другое место для отдыха.

Информация поступила чиновникам - на пляж пришли проверяющие. И выяснилось, что санаторий вообще не заключал договор на аренду муниципального пляжа. Хотя активно пользуется территорией и даже сдает шезлонги и зонтики от солнца.

- У них нет документа, который подтверждает, что муниципальная территория передана в аренду. При этом пляж огорожен. Да еще и прейскуранты установлены, - сказал мэр города Анатолий Пахомов. - Мы с этим разберемся. Этого не будет. На муниципальные пляжи все проходы свободные.

Напомним, что в Сочи пройти на пляж санатория минобороны «Сочинский» теперь можно по пропуску. Это сделали ради безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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