В Анапе откроется фонтан для влюбленных

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-16T08:11:00+03:00

Вот так будет выглядеть новый фонтан. Фото: instagram.com/admanapa

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В городе-курорте полным ходом идет строительство фонтана для влюбленных. Он появится на бульваре Гудовича в центре Анапы.

- Фонтан должен стать символом влюбленных, - сообщают в администрации курорта. - Молодожены и все влюбленные пары смогут заходить в центр плоскостного фонтана, после чего их будут окружать струи воды. Фотокарточки будут великолепные!

Пока же территория вокруг будущего фонтана огорожена. Фото: instagram.com/admanapa

На время стройки территория вокруг будущего фонтана огорожена. Но проход по бульвару Гудовича сохранили, чтобы не доставлять пешеходам лишних неудобств.

Ранее сообщалось, что два анапских пляжа признали лучшими. Оценивался не только уровень комфорта для отдыхающих, но и архитектурный облик береговой зоны. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, пробы морской воды на этих пляжах соответствуют нормам. Ни одного случая заболевания, связанного с купанием в море, не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU