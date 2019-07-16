2019-07-16T08:46:55+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 16 июля 2019: в Анапе и Джубге можно лишь намочить ноги

Комфортнее всего купаться в Сочи и Адлере
Евгения СОРОКА
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Пока можно только наслаждаться морскими пейзажами. Фото: Анна МЕЛЬНИКОВАПока можно только наслаждаться морскими пейзажами. Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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Дождливая погодка, которая сейчас устоялась на курортах Краснодарского края, отдыхающих не радует. Вместо жарких дней - прохладный ветер и бодрящее море. Словом, не то, что ожидали тысячи людей, приехавших в регион погреть косточки. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

Поплавать с удовольствием 16 июля 2019 года получится далеко не везде. Прохладнее всего сейчас вода в Анапе и Джубге - около 23,5 градуса. Но с учетом ветра, моросящего дождя и температуры воздуха +19-21 градус можно только наслаждаться морскими пейзажами.

Чуть теплее в Геленджике и Новороссийске - термометры показывают отметку в 24 градуса.

Покупаться на Черном море сейчас можно только в Сочи и Адлере - тут температура достигает 25 градусов. Правда, и там над водной гладью ходят тучи.

Прохладно сегодня и на Азовском побережье. В Темрюке температура воды опустилась до отметки 24,9 градуса, в Приморско-Ахтарске - 24,4 градуса.

Правда, стоит сказать, что в августе и в бархатный сезон Гидрометцентр России обещает, что погода будет идеальной для пляжного отдыха, а море - очень теплым до конца сезона отпусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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