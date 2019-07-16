Новороссийские урологи спасают пациентов с помощью лазера

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-16T09:17:45+03:00

Они провели уже более 200 операций

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Лазерные технологии сейчас популярны во многих медицинских учреждениях. Исключением не стала и городская больница №1 в Новороссийске.

- Здесь освоены новые виды операций, такие как лазерное рассечение сужений мочевого пузыря и уретры, удаление камней почек через прокол в 5 миллиметров, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве края.

Суть операций заключается в том, что через небольшой прокол в почку хирург заводит тонкий эндоскоп. Его подводят к камню, который с помощью лазера превращают в пыль. Таким образом, он просто вымывается наружу. Такая операция относится к высокотехнологичной медпомощи. Но самое главное - это то, что послеоперационный период составляет в среднем трое суток.

Врачи говорят, что в современной урологии лазер незаменим. Он, как швейцарский нож, универсален и многофункционален.

- Кроме того, лазерный комплекс используется совместно с ранее приобретенным оборудованием для удаления камней из мочевого пузыря и мочеточников, - добавляют в краевом министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU