2019-07-16T09:03:52+03:00
Общество

Первые в России: презентация инновационного авто пройдет в Краснодаре

Революционный Renault Arkana впервые выходит на российский рынок.
Иван Егоров
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Фото компании "Автомир".Фото компании "Автомир".
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Краснодар станет первым городом в РФ, где можно будет максимально близко познакомиться с разрушающим стереотипы купе-кроссовером. Официальный дилер Renault в России «Автомир приглашает жителей и гостей Кубани на главное событие лета-2019 – презентацию первой универсальной машины сегмента С, способной потеснить мировых лидеров «гольф-класса». Мощный полноприводный аппарат с высокотехнологичным двигателем удивит даже искушенных автолюбителей, которые считают, что знают все об устройстве и эргономике современного авто комфорт-класса.

Гостей презентации ждет насыщенная шоу-программа с живой музыкой, чувственным вокалом и изысканными фуршетом. Зажигательный ведущий Андрей Трегубов не даст заскучать и гарантирует каждому гостю свою порцию драйва.

Отметим, Renault ARKANA – первая из моделей Альянса для российского рынка, базирующаяся на модульной платформе SUV нового поколения. Не пропустите презентацию революционного автомобиля Renault ARKANA! Чтобы стать участников уникального события, необходимо забронировать место на официальном сайте «Автомира».

Презентация состоится 18 июля 2019 г. по адресу г. Краснодар, Ростовское шоссе, 22Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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