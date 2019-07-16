В Сочи спасатели предупреждают о смерчах

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-16T09:30:43+03:00

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Во вторник, 16 июля, спасатели просят отдыхающих воздержаться от отдыха вблизи водоемов в Сочи.

- По данным ЕДДС, на участке от Магри до поселка Веселого существует опасность формирования смерчей в акватории Черного моря, - сообщают в администрации Сочи.

Предупреждение сохранится до конца 16 июля.

В случае возникновения ЧС звоните по телефонам: 112 или 8 (861) 268-64-40.

ВАЖНО!

- Смерчи довольно редко выходят из воды на сушу, но все-таки случается и такое. И тогда - страшные разрушения, человеческие жертвы, - говорят кубанские спасатели. - Разбушевавшаяся стихия - не шутки, поэтому запомните: если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге. Ложитесь на дно и плотно прижимайтесь к земле.

Если смерч или ураган застал вас в здании, отойдите от окон, расположитесь у внутренних стен помещения. Можно спрятаться в ванной или туалете. Погасите огонь в печах, отключите свет, закройте краны на газовых трубах.

Для защиты от обломков и осколков используйте фанеру, картон, пластмассовые ящики, старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах, бомбоубежищах, но только не в полуразрушенных зданиях. От пыли лучше накрыться марлей или чистой тканью.

Если вы остались в поле, лучше выбраться к магистрали, где больше вероятности получить помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU