2019-07-16T09:30:43+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели предупреждают о смерчах

Отдыхающих просят быть осторожнее
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Юрий БУДИЛЬНИКОВФото: Юрий БУДИЛЬНИКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля, спасатели просят отдыхающих воздержаться от отдыха вблизи водоемов в Сочи.

- По данным ЕДДС, на участке от Магри до поселка Веселого существует опасность формирования смерчей в акватории Черного моря, - сообщают в администрации Сочи.

Предупреждение сохранится до конца 16 июля.

В случае возникновения ЧС звоните по телефонам: 112 или 8 (861) 268-64-40.

ВАЖНО!

- Смерчи довольно редко выходят из воды на сушу, но все-таки случается и такое. И тогда - страшные разрушения, человеческие жертвы, - говорят кубанские спасатели. - Разбушевавшаяся стихия - не шутки, поэтому запомните: если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге. Ложитесь на дно и плотно прижимайтесь к земле.

Если смерч или ураган застал вас в здании, отойдите от окон, расположитесь у внутренних стен помещения. Можно спрятаться в ванной или туалете. Погасите огонь в печах, отключите свет, закройте краны на газовых трубах.

Для защиты от обломков и осколков используйте фанеру, картон, пластмассовые ящики, старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах, бомбоубежищах, но только не в полуразрушенных зданиях. От пыли лучше накрыться марлей или чистой тканью.

Если вы остались в поле, лучше выбраться к магистрали, где больше вероятности получить помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения
В Северском районе мужчина зарезал любовницу за невнимание к детям
В Армавире перевернулся самодельный плот, на котором было 9 человек: поиски одного продолжаются вторые сутки
Обманутые ростовские дольщики получили жилье в домах от ГК «ЮгСтройИнвест»
На Кубани спасатели эвакуировали застрявших на скале туристов
Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка
С кондиционером и USB-разъемами для зарядки: В Краснодар к концу недели доставят новый трамвай
На Кубани должник подрался с приставом, чтобы не платить
В Сочи возбудили уголовное дело после выявленных нарушений во время берегоукрепления
Новороссийские урологи спасают пациентов с помощью лазера
Первые в России: презентация инновационного авто пройдет в Краснодаре
Температура воды в Черном море 16 июля 2019: в Анапе и Джубге можно лишь намочить ноги
В Анапе откроется фонтан для влюбленных
На сочинский пляж не пускали туристов без денег
На Кубани вынесли приговор женщине, помогавшей обналичивать маткапитал
В Геленджике задержаны двое молодых людей, один из которых гражданин США, по обвинению в изнасиловании
ВТБ Лизинг обновил функционал сайта
В Сочи задержали перегруженный пассажирами катер
На Кубани могут уволить главврачей, которые допустили серьезное повышение смертности
Сколько в среднем стоят машины краснодарцев
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов в Адыгее
Суд продлил арест заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края
«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению
В Анапе туристка погибла, сорвавшись с горы из-за впечатляющих селфи
В Новороссийске прохожие подобрали цаплю с поломанным крылом и не могут пристроить ее в зоопарк