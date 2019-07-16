2019-07-16T09:52:31+03:00
Происшествия

В Сочи возбудили уголовное дело после выявленных нарушений во время берегоукрепления

Нанесенный ущерб составил более 2,5 миллиона рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Рабочие использовали тракторы и экскаваторы.Рабочие использовали тракторы и экскаваторы.
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку в Хостинском районе Сочи. Выяснилось, что на территории района с ноября по декабрь 2018 годы шли строительные и берегоукрепительные работы в русле реки Сочи. Здесь работали тракторы и экскаваторы. Однако из-за отсутствия проектно-сметной и разрешительной документации были допущены нарушения.

- Уничтожены в значительных размерах кормовые запасы, потерян прирост водных биологических ресурсов, вызванный гибелью планктонных кормовых организмов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре региона. - По словам специалистов, требуется воспроизводство водных биологических ресурсов.

Нанесенный ущерб составил более 2,5 миллиона рублей.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело. Как только виновник будет найден, его накажут. По закону ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения
В Северском районе мужчина зарезал любовницу за невнимание к детям
В Армавире перевернулся самодельный плот, на котором было 9 человек: поиски одного продолжаются вторые сутки
Обманутые ростовские дольщики получили жилье в домах от ГК «ЮгСтройИнвест»
На Кубани спасатели эвакуировали застрявших на скале туристов
Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка
С кондиционером и USB-разъемами для зарядки: В Краснодар к концу недели доставят новый трамвай
На Кубани должник подрался с приставом, чтобы не платить
В Сочи спасатели предупреждают о смерчах
Новороссийские урологи спасают пациентов с помощью лазера
Первые в России: презентация инновационного авто пройдет в Краснодаре
Температура воды в Черном море 16 июля 2019: в Анапе и Джубге можно лишь намочить ноги
В Анапе откроется фонтан для влюбленных
На сочинский пляж не пускали туристов без денег
На Кубани вынесли приговор женщине, помогавшей обналичивать маткапитал
В Геленджике задержаны двое молодых людей, один из которых гражданин США, по обвинению в изнасиловании
ВТБ Лизинг обновил функционал сайта
В Сочи задержали перегруженный пассажирами катер
На Кубани могут уволить главврачей, которые допустили серьезное повышение смертности
Сколько в среднем стоят машины краснодарцев
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов в Адыгее
Суд продлил арест заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края
«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению
В Анапе туристка погибла, сорвавшись с горы из-за впечатляющих селфи
В Новороссийске прохожие подобрали цаплю с поломанным крылом и не могут пристроить ее в зоопарк