В Сочи возбудили уголовное дело после выявленных нарушений во время берегоукрепления

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-16T09:52:31+03:00

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Прокуратура провела проверку в Хостинском районе Сочи. Выяснилось, что на территории района с ноября по декабрь 2018 годы шли строительные и берегоукрепительные работы в русле реки Сочи. Здесь работали тракторы и экскаваторы. Однако из-за отсутствия проектно-сметной и разрешительной документации были допущены нарушения.

- Уничтожены в значительных размерах кормовые запасы, потерян прирост водных биологических ресурсов, вызванный гибелью планктонных кормовых организмов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре региона. - По словам специалистов, требуется воспроизводство водных биологических ресурсов.

Нанесенный ущерб составил более 2,5 миллиона рублей.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело. Как только виновник будет найден, его накажут. По закону ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU