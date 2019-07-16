На Кубани должник подрался с приставом, чтобы не платить

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-16T10:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебному приставу редко бывают рады. Потому что приходит он, чтобы возвращать долги. До рукоприкладства дело, как правило, не доходит. Хотя есть и такие случаи. Один из них произошел в Красноармейском районе.

Приставы выехали в поселок Первомайский, где жил должник. Государству он не заплатил 155 тысяч рублей.

- Он старательно избегал встреч с судебным приставом, не отвечал на телефонные звонки, игнорировал вызовы на прием, - говорят «КП» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Увидев работников нашей службы около своего дома, должник очень удивился.

Судебный пристав-исполнитель начал доходчиво объяснять мужчине, что снисхождения не будет. Долг оплатить рано или поздно ему все-таки придется. А с учетом его безответственного отношения, принудительное взыскание начнется прямо сейчас - с ареста имущества.

Должнику такой расклад не понравился. Мужчина напал на пристава, ударив его несколько раз. Агрессивного неплательщика быстро успокоили.

- А после возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), - добавили приставы.

Теперь горе-мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU