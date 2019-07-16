С кондиционером и USB-разъемами для зарядки: В Краснодар к концу недели доставят новый трамвай

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-16T10:17:02+03:00

Еще три вагона привезут до конца месяца [видео]

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Из Усть-Катавского завода отправили первый построенный для Краснодара трамвай. Примерно четыре дня и вагон будет на месте.

- Дальше команда наладчиков приступит к окончательной сборке и запуску. Ручная работа, - говорит помощник мэра города Владимир Вербицкий.

Новый трамвай оборудован системой кондиционирования. Причем по заказу администрации города она в полтора раза мощнее, чем в других травмваях, которые изготавливают для других регионов России. Кроме того, в комплектацию входят Wi-Fi, а еще USB-разъемы для зарядки техники. В салоне 33 места для сидения, всего он вмещает до 187 пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720421" frameborder="0"></iframe> Усть-Катавский завод отправил первый построенный для столицы Кубани трамвай в Краснодар Видео: facebook.com/vladimir.verbitskiy.

- Совсем скоро вагон выйдет на линию. Еще три трамвая получим до конца месяца, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Для нас особенно важно испытание летом — нужно проверить трамвай в наиболее жарких погодных условиях. И самую главную оценку ему дадут, конечно, пассажиры.

По данным администрации, в этом году на маршруты выйдут 35 новых трамваев: 31 – односекционный и четыре трехсекционных. Работают они по принципу климатконтроля.

ИСТОЧНИК KP.RU